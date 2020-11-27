Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Hareketlilik' ödülü
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Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Hareketlilik' ödülü

27.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:45
Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Hareketlilik' ödülü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasında düzenlediği etkinlikler ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasında düzenlediği etkinlikler ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi, hafta kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle 'Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 Ulusal Ödülü'nü alan 3 büyükşehirden biri oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftasına sağladığı aktif katılım ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi, hafta süresince bisiklet kullanımının ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yönelmesini amaçlamış ve teşvik etmişti. Hafta kapsamında bisiklet turu, çocuklara yönelik resim yarışması ve bilinçlendirici etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde oluşturulan Ulusal Ödül Jürisi tarafından ödüle layık görüldü.

Büyükşehir, değerlendirmeye alınan tüm kategorilerde başarı gösterdi

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Hafta kapsamında yaptığı çalışmalar jüri tarafından değerlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri", "Kalıcı Önlemler" ve "22 Eylül Arabasız Gün" kıstaslarını yerine getiren 3 büyükşehirden biri olarak ödülünü aldı.

"Hafta Faaliyetleri" kategorisinde afişler, sosyal medya paylaşımları, bilgilendirmeler, müzik dinletileri, film gösterimleri, trafik eğitimleri, geniş katılımlı yürüyüşler gibi etkinlikler değerlendirmeye alındı. "Kalıcı Önlemler" kategorisinde bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı, yeşil alanların geliştirilmesi, engelli rampaları, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi çalışmalar göz önünde bulunduruldu. "22 Eylül Arabasız Gün" etkinliğinde ise toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet paylaşım sisteminin tüm gün ücretsiz hale getirilmesi, cadde ve bulvarların kısmi zamanlı olarak sadece yaya kullanımına açılması gibi faaliyetler değerlendirildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Hareketlilik' ödülü
Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Hareketlilik' ödülü
Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Hareketlilik' ödülü
Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Hareketlilik' ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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