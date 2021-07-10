Mersin Büyükşehir'den Yayalara 'Bisiklet Yolu' Çağrısı
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Mersin Büyükşehir'den Yayalara 'Bisiklet Yolu' Çağrısı

Mersin Büyükşehir'den Yayalara 'Bisiklet Yolu' Çağrısı
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kent genelinde çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kent genelinde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından kent merkezinde başlatılan 18. 2 kilometrelik 1. etap bisiklet yolu çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışmaları tamamlanan ve bisiklet kullanıcılarının hizmetine açılan yollar için Büyükşehir Belediyesi yayalara ve taşıt sahiplerine çağrıda bulundu. Bisiklet yolunun yayalar ve diğer taşıtlar tarafından kullanımının hem yönetmelik gereği hem de vatandaşların güvenliği açısından doğru olmadığı belirtildi.

18. 2 kilometrelik bisiklet yolunun yüzde 90'ı tamamlandı

Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabı olan ve Mezitli Menderes Mahallesi'nden Akdeniz Nusratiye Mahallesi'ne kadar olan 18. 2 kilometrelik 1. kısım etabının yapımında son aşamaya gelindi. Projenin tamamlanan yüzde 90'lık kısmı bisikletlilerin kullanımına açıldı. Kalan yüzde 10'luk kısmın çalışmaları ise süratle devam ediyor.

"Hem yönetmelik gereği hem vatandaşlarımızın güvenliği açısından doğru olmadığını düşünüyoruz" Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde görevli İnşaat Mühendisi Oğuz Kaan Turgut, çalışmalarında son aşamaya gelinen bisiklet yolunun yalnızca bisiklet kullanıcılarına ayrılması yönünde Mersinlilere çağrıda bulundu. Turgut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediye Başkanımızın öncülüğünde Mersin'i bir bisiklet cenneti haline getirebilmek ve aynı zamanda insanları sağlıklı ulaşım türüne özendirmek için bu yola çıktık. Şu anda bisiklet yolumuzun inşaat kalemi olarak yüzde 90'lık bir kısmı bitti. Geri kalan kısımlarda da az bir işlem kaldı. Tamamen ulaşım amaçlı olan bu bisiklet yollarımızda vatandaşlarımızdan talebimiz, bisiklet yolunu bisiklet kullanıcılarına bırakmaları. Bu doğrultuda özveri bekliyoruz. Mersin halkının da çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizler yapmamız gereken çalışmaları, gerekli taşıt trafiğinin olduğu bölgelerde elimizden geldiğince sağladık. Ama sahil kesimlerinde, Kültür Park, Atatürk Parkı kısmında ise vatandaşlarımızdan ricamız, bisiklet yolunu bisiklet kullanıcılarına bırakmaları. Onlar için ayrılmış olan yaya yollarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bisiklet yollarını aynı zamanda scooter kullanıcıları da kullanabiliyor. Diğer lastikli taşıt araçlarının bu bandı kullanmasının hem yönetmelik gereği hem de vatandaşlarımızın güvenliği açısından doğru olmadığını düşünüyoruz. "

Yayın Tarihi: 10. 7. 2021 09: 33: 32

Mersin Büyükşehir'den Yayalara 'Bisiklet Yolu' Çağrısı
Mersin Büyükşehir'den Yayalara 'Bisiklet Yolu' Çağrısı
Mersin Büyükşehir'den Yayalara 'Bisiklet Yolu' Çağrısı
Mersin Büyükşehir'den Yayalara 'Bisiklet Yolu' Çağrısı

Kaynak: Habermetre

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