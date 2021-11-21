Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Badem fidanı dağıtımı projesi' kapsamında Aydıncık, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerinde, 64 mahallede 169'u kadın üretici olmak üzere 511 üreticiye toplam 16 bin 373 badem fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen proje ile Aydıncık, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerindeki 500 ile bin 200 metre rakım aralığındaki tarım alanları üzerinde maksimum düzeyde fayda sağlanması hedeflenirken, badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak bölgede meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, dört ilçedeki 64 mahallede 169'u kadın üretici olmak üzere toplam 511 üreticiye 16 bin 373 adet badem fidanı dağıtıldı.

"Bölgeye özgü projeler üretmeye devam ediyoruz"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, pandeminin, tarımın önemini daha çok ortaya çıkardığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bunun farkındayız ve bölgeye özgü projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu bölge bademciliğe uygun bir bölge. Biz de burada üreticilerimizi destekliyoruz. Üreticilerimiz bu tür projelerden çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Fidanlarımız kaliteli, tüplü ve sertifikalı olduğu için daha fazla üretici başvurmadığına aslında pişman oluyor diyebilirim. Fidanlarımız güzel. Üreticilerimiz bunların devamını istiyor ve sayının da artmasını talep ediyorlar. 2022 yılında da tarıma olan desteklerimiz devam edecek" dedi.

"Bir de bunu deneyeceğiz"

Kadın üreticilerden Adile Has, ilk kez bu proje ile badem yetiştireceğini anlatarak, "Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun. Badem fidanlarını gördük, çok hoşumuza gitti, inşallah devamı gelir. Normalde biz seracılık yapıyoruz. Salatalık, patlıcan, biber ekiyoruz. Bademi ilk kez deneyeceğiz. Mesela biz salatalığı yazın 5-6 liradan aldık. Şimdi salatalık çıktı 2 lira. Yani sebzecilik bitti. Bir de bunu deneyeceğiz. Bu desteği belediye çalışanlardan duyduk. Biz de yazıldık. Kadınlara destek verilmesi çok güzel bir şey, ben kadın üreticileri çok seviyorum" diye konuştu.

Aydıncık'ta yaşayan üretici Aysun Yıldırım, "Çiftçilikle uğraşıyoruz. Köyümüzde, yaylamızda ceviz bahçemiz var. Burada seramız var. Tarla işleri ile uğraşıyoruz. Seramızda salatalık ekiyoruz. Ceviz bahçemiz var. Onlarla mücadele ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'den badem fidanımızı aldık, götürüp tarlamıza dikeceğiz. Daha önceden badem yetiştirdik, daha verime başlamadı, birkaç yıl sürer" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet