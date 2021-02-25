Mersin Büyükşehir Belediyesinden Gülnar esnafına gıda yardımı
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden Gülnar esnafına gıda yardımı

25.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:57
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Gülnar esnafına gıda yardımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesindeki esnafa gıda yardımı yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesindeki esnafa gıda yardımı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapalı olan esnaf için hazırlanan ve içinde gıda bulunan 250 koli, Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teslim edildi.

Oda Başkanı Zeynel Nar, yaptığı açıklamada, kolileri esnafa ulaştıracaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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