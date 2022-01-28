Mersin Büyükşehir Belediyesinden Bozyazılı çocuklara kar sürprizi

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, Bozyazı ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında karne alarak yarıyıl tatili yaşayan çocuklara kar sürprizi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen kar Bozyazı Merkez Cami Meydanına döküldü. Kar, karne heyecanı yaşayan çocukların neşesine neşe kattı. Bozyazı Belediyesi hoparlöründen, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kar getirileceği anonsunu duyan çocuklar, Merkez Cami Meydanında toplandı. Kamyonlardaki karın yerlere dökülmesiyle çocuklar büyük bir sevinç yaşadı. Çocuklar, kar kütlesinin üzerine çıkarak kartopu savaşı yapıp, kayarak gönüllerince eğlendiler. Kar sevinci yaşayan çocuklar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Çocuklarla birlikte kartopu oynayan veliler de onların sevincine ortak oldular. Veliler, öğrencilerin yüz yüze eğitim gördükleri 4 ayı aşkın sürenin sonunda yarıyıl tatiline girdiklerinde enerjilerini ve yorgunluklarını attıkları güzel bir karne hediyesi sürprizi yaşatıldığını söylediler.

Ekipler, kar eğlencesinin ardından çocuklara 1 Ekmek 1 Çorba Projesi kapsamında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi. - MERSİN