Mersin Büyükşehir Belediyesinden "askıda fatura" uygulaması
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden "askıda fatura" uygulaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulaması başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden
24.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:45

Mersin Büyükşehir Belediyesi, faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülecek uygulamada hayırsever vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelere ait ödenmemiş su faturalarının listesini görebilecek.

Sadece fatura miktarının görüleceği listeden istediği fatura ya da faturaları seçecek olan kişiler ödeme yapabilecek.

Ödemeler, MESKİ'nin web sitesinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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