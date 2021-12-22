Başkan Seçer ve Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Özbay Arasında 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' İmzalandı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay arasında, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan toplam 1517 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" imzalandı. Sözleşmenin iki yıllık olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Bütün toplum kesimlerini ilgilendiren ekonomik buhran döneminde mevcut yasaların bize elverdiği en iyi ölçüde inisiyatifimizi kullanarak katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

2 yıllık sözleşmeden toplam 1517 personel faydalanacak

01. 01. 2022-31. 12. 2023 dönemi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32'nci maddesine ve 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne istinaden sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 120'si olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. 2 yıllık sözleşmeden, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 1157 memur ve 55 sözleşmeli personel ile MESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan 249 memur ile 56 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1517 personel faydalanacak. 5. dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde de sosyal denge tazminatı yine tavan tutarı üzerinden verilmiş ve tavan % 100 olarak uygulanmıştı.

Seçer: "Asgari ücretlilere ilişkin düzenlemeler geriden gelen bir noksanı tamamlamış değil" İmza töreninde; Başkan Seçer ve Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay ile Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MESKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri ile yetkilileri ve Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Başkan Seçer, Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasal hem de sosyal açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Toplumun her kesimi bu istikrarsız ortamdan etkileniyor ama görece olarak sabit gelirle çalışan ücretliler en fazla etkilenen kesimin başında geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşlarının bünyesinde farklı statüde 11 binden fazla insan çalışıyor. Bunlar da tabi ki zor hayat koşulları içerisinde ailelerinin geçimini sağlamak için çok zorluk çekiyorlar. Son yapılan asgari ücretlilere ilişkin düzenlemeler elbette ki oran olarak sanki fena görülmese de aslında Türkiye gerçeklerine baktığınız zaman geriden gelen bir noksanı tamamlamış değil. Belki güncel olarak oran tatmin edici gibi görünse de genel anlamda bu rakamlar, özellikle öykündüğümüz, onların düzeyine gelmek için çaba sarf ettiğimiz Batı Avrupa standartlarındaki ülkelerdeki çalışma koşulları ile yan yana getirilemez. Mümkün değil, mukayese dahi edilemez" dedi.

"Belediyemiz ve MESKİ bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızla ilgili sözleşme imzalayacağız"

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe çok önem verdiklerini kaydeden Başkan Seçer, "Sosyal politikalar konusunda da Belediyemizin bütçesini yaparken hep yaklaşımımız pozitif oluyor. En fazla yapabileceğimiz, ayırabileceğimiz bütçeyi ayırma çabası içerisindeyiz. Özellikle pandemi dönemiyle başlayan ekonomik istikrarsızlık dönemi ile devam eden, yoksulun daha da yoksul olduğu bu süreçte de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün burada Belediyemiz bünyesinde ve MESKİ bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızla ilgili bir sözleşme imzalayacağız. Bu sözleşme, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 dönemi için ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32. Maddesi'ne ve 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne istinaden yapılacak olan bir sözleşme. Burada sosyal denge tazminatı, aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının; buna ek göstergesi de dahil; % 120'si olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalayacağız" diye konuştu.

"Toplamda 1517 personelimiz faydalanmış olacak"

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin iki yıllık bir dönemi kapsadığını vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Mersin Büyükşehir Belediyemiz 1157 memur çalışanı ve 55 sözleşmeli personeli ile faydalanmış olacak. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaremizde 249 memur, 56 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 1517 personelimiz faydalanmış olacak. Biz 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde de sosyal denge tazminatını yine o dönemde tavan tutarı olan, ki o zaman bu oran % 100 civarındaydı, o oranı da vermiştik. Her iki tarafa hayırlı, uğurlu olsun. Elbette ki mevcut şartlarda sadece bizim bünyemizde çalışan mesai arkadaşlarımıza değil, toplumun her kesiminde çalışan, özellikle dar gelirli, ücretli, çiftçisinden memuruna, memurundan esnafına, işçisine, emeklisine, bütün toplum kesimlerini ilgilendiren bir ekonomik buhran döneminde mevcut yasaların bize elverdiği en iyi ölçüde de inisiyatifimizi o yönde kullanarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Şimdiden çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. "

Özbay: "Mersin Büyükşehir Belediyesi yaşayacak ki buradaki emekçiler de yaşasın"

Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Siz ekonomik boyutunu söylediniz ama bir de işin sosyal boyutu var. Mersin gerçekten dünyada tek şehirlerden bir tanesi. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan. Dünyada eşi benzeri olmayan, tüm insanların, özellikle mezarlıktan bahsediyorum, yan yana koyun koyuna yattığı bir yer. Sayın Başkanım, Mersinimizin Belediye Başkanı olarak elbette sizin temponuza yetişmek bizim için hayli zor. Yani onu itiraf etmeliyim. Yani Allah sağlık versin, gerçekten Allah korusun çok hızlı bir tempoda çalışıyorsunuz. Ama biz de şunu söylemem gerekir, memurlar adına, üyelerimiz adına, sizin bu çalışmalarınıza biz de elimizden geldiği kadar destek verme, birlikte çalışma, üretme, yani Mersinimizin daha yaşanabilir, daha özgür, daha yeşil bir kent olması için elimizden geleni yapacağımıza burada söz veriyoruz. Elbette Mersin Büyükşehir Belediyesi yaşayacak ki buradaki emekçiler de yaşasın. Yani Belediye burada yani Allah göstermesin ekonomik olarak bir zaafa düşerse, maaşlarımızı ödeyemez bir duruma düşerse ki bunu daha önceleri bazı belediyeler yaşadı. Yani işçinin, memurun maaşlarını veremediler. Elbette biz de bundan etkileniriz. Elbette Belediyemizin hem gelirlerini artırma hem hizmeti en iyi şekilde vermek için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Şimdiden tüm çalışanlara hayırlı, uğurlu olsun. "

Yayın Tarihi: 22. 12. 2021 08: 40: 22