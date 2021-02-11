Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan personel basın açıklaması yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesinde 2 yıl önce işten çıkarılanlar, basın açıklaması yaparak mağdur olduklarını ifade etti.

İşten çıkarılan çalışanlar, 3 Ocak Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Turgay Salgın, emeklerinin ve hayallerinin hiçe sayıldığını söyledi.

Salgın, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek, "Seçim çalışmaları boyunca gerek Kılıçdaroğlu'nun 'namus ve şeref' vurgusu yaparak, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çeşitli mecralarda dile getirdiği 'emekçinin, çalışanın yanındayız, kimse işinden olmayacak' sözlerinin birer umut tüccarlığı olduğunu acı bir şekilde tecrübe ettik." dedi.

Haklarını alana kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Salgın, "Kılıçdaroğlu ve Seçer, biz size ne yaptık ki namus ve şeref sözünüzü unutacak kadar düşmanlık ve kinle bize yaklaştınız? Biz çeşitli bahanelerle farklı birimlere gönderildik. Bazı dönemlerde, siyasi parti olan 'CHP'ye üye olmazsanız işinizden olursunuz', 'bize kayıtlı belgeler getireceksiniz' gibi bahanelerle hepimizi işlerimizden ettiler." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan bazı işçiler siyasi görüşlerinden dolayı, bazıları da haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia ederek tepkilerini dile getirdi.

Basın açıklamasına işçilerin aileleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal