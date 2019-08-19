Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

19.08.2019 12:39

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde." dedi.