Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince hizmete devam etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince hizmete devam etti - Haberler
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince hizmete devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında, hem evlerinde kalan vatandaşlar hem de sokaktaki hayvanlar için aralıksız çalıştı.

19.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:54
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince hizmete devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında, hem evlerinde kalan vatandaşlar hem de sokaktaki hayvanlar için aralıksız çalıştı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede, Mersin'in de içinde bulunduğu 31 ilde 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Mersin'deki vatandaşlar da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evlerine çekildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise teyakkuza geçirerek, yasak süresince hem evlerdeki vatandaşları hem hayvanları hem de sokakları yalnız bırakmadı.

Kriz Merkezi, yasak süresince de 7/24 talepleri karşıladı

Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle kurduğu kriz merkezine bir önceki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında 6 bin 37 talep ulaşmıştı. Kriz Merkezi, 17 Nisan gecesinden itibaren uygulanan yasakta da 64 personelle 7/24 vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı. Vatandaşlardan gelen gıda, sağlık ve bebek bakımına yönelik taleplerin hızlıca çözüme kavuştuğu kriz merkezinin sokağa çıkma yasağında da taleplere karşılık verdiğini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, "Kriz merkezimiz, hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de açık. 7/24 olarak çalışıyoruz. Bugünlerde de vatandaşların birtakım acil talepleri oluyor. Talepleri alıyoruz" dedi.

"7 bin haneye, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesinde ise sokağa çıkma yasağında da tencereler hijyenik koşullarda paylaşım için kaynadı. Aşhanede18 Nisan Cumartesi günü çorba, etli, nohutlu pirinç pilavı ve ekmeğin yer aldığı paketler, başta 65 yaş üstündekiler olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin haneye ulaştı. Aşhaneden çıkan yemek paketleri, ekipler tarafından vatandaşların evlerine kadar hızlıca ve ücretsiz olarak ulaştırıldı.

25 kuruş indirimli ekmekler vatandaşlara ulaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da vatandaşları ekmeksiz bırakmadı. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 250 gramlık ekmekler, kentteki 38 ekmek büfesine sabahın en erken saatlerinde ulaştırıldı. Büyükşehir, olağan süreçte tanesi 75 kuruştan satılan halk ekmekte, sokağa çıkma yasağında 25 kuruş indirim yaptı. Piyasada 200 gram ekmeğin tanesi 1.25'ten satılırken, Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında 250 gram ekmeğin tanesini 50 kuruştan vatandaşlara ulaştırdı.

Kamu görevlilerinin şehir içi ulaşımı sağlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki toplu taşıma araçlarını sokağa çıkma yasağında kamu görevlilerinin hizmetine sundu. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere kamu düzeninin sağlanmasında görevli kamu görevlilerinin şehir içi ulaşımları, Büyükşehir Belediyesinin otobüsleriyle sağlandı. Yasak başlamadan sefer saatlerini resmi web sayfasından paylaşan Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından da bilgilendirmede bulundu. Yasağın sürdüğü 2 günlük süreçte, otobüs şoförleri, kamu görevlileri için direksiyon başındaydı.

Hayvanlara mama ve su

Yılın her dönemi kentteki can dostları yalnız bırakmayan belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı sürecinde de hayvanların yanında oldu. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yasak süresince 4 merkez ilçede bulunan kedi ve köpek besleme odakları ile sokak araları ve cadde üstlerinde uygun gördükleri noktalara mamayla su bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise tam kadro sahada görev aldı. Ekipler, kentin ana arterleri ve ara sokaklarında yasak süresince çalışmalarına hız verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti Haberler
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak...
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özgür Özel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Tarkan Harun Tan Ümit Besen
Spor Falcao Tamer Tuna Ergin Ataman Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince hizmete devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 12:05:20. #1.14#
title