Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak kapsamında tedbirlerini aldı
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Mersin, Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak kapsamında tedbirlerini aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince belediyenin Kriz Merkezinin çalışmaya devam edeceğini, başta yaşlılar olmak üzere vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanacağını, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında da ekmek üretim ve satışlarının devam...

11.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:12
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak kapsamında tedbirlerini aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince belediyenin Kriz Merkezinin çalışmaya devam edeceğini, başta yaşlılar olmak üzere vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanacağını, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında da ekmek üretim ve satışlarının devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı açıklamada, 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kriz Merkezinin 50 çalışanıyla hizmet vermeye devam edeceğini, vatandaşların başta gıda, ilaç, bebek bezi ve bebek maması gibi ihtiyaçlarını ivedilikle karşılayacaklarını belirtti.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanmasının doğru bir karar olduğunu, ancak kamuoyuna açıklanma saatinin yanlış olduğunu dile getiren Seçer, karar geç açıklandığı için insanların tedbir almak için marketlerde izdiham oluşturduklarını kaydetti. Seçer, "Sokağa çıkma yasağı geç kalınmış bir karar. Kararı alma saatinin ya da kamuoyuna açıklama saatinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğrudur, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygundur. Ancak bunu gündüz saatlerinde kamuoyuna duyursalardı insanlar da tedbirlerini alırlardı, iki günlük temel ihtiyaç maddelerini edinirlerdi. Sokaklarda, marketlerde gördüğümüz telaşı görmezdik" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü önlemi alacaklarını dile getiren Seçer, "Vatandaşlarımız endişelenmesin. İdare olarak da, Büyükşehir olarak da, ilçe belediyeleri olarak da vatandaşımızın bu 2 günü huzur içinde geçirmesi için, mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu.

Kriz Merkezi çalışacak

Salgın nedeniyle oluşturdukları Kriz Merkezinde 50 personelin 24 saat çalışarak vatandaşların taleplerini değerlendiğini belirten Seçer, Kriz Merkezinin aynı kapasite ve anlayışla yasak boyunca da çalışacağını vurguladı. Seçer, "Gıda yardımı, 65 yaş üstü insanların ilaç talebi, yoksul ailelerin mama ve bebek bezi talebi oluyor. Bunların tamamını belediyemiz karşılıyor zaten. Sokağa çıkma yasağı olmadan önce de bu talepleri karşılıyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Kriz Merkezi faaliyetine devam edecek. Elzem olan konularda ivedi talepleri yerine getiririz. Vatandaşlarımız sakin olsunlar. Kimse aç kalmaz, açıkta kalmaz. Herhangi bir hastalık durumunda, ilaç ihtiyacında sorun yaşatmayız. Kriz Merkezimizi açık tutacağız. Kriz Merkezi 40 binden fazla çağrı aldı, 8 bin koli dağıttık. 50 bin insana sıcak yemek dağıtıldı. Yaşlıların ilaçları ulaştırıldı. Bunlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının da 2 gün boyunca çalışmaya devam edeceğini ve büfelerden vatandaşlara ekmek temininin sağlanacağını söyledi.

Öte yandan, 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının sadece çalışma zorunluluğu olan kamu personeli ve sağlık çalışanları için hizmet vereceği bildirildi. Çalışması zorunlu kamu personeli ve sağlık çalışanlarının, hat numaraları ve sefer saatleri ile ilgili bilgiyi Çağrı Merkezinin 444 2 153 nolu telefon hattından ve 0533 155 2 153 no'lu WhatsApp hattından alabilecekleri kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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