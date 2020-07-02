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Mersin Büyükşehir Belediyesi voleybol ve hentbol takımları, yeni sezonda 2. ligde mücadele edecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kadın voleybol ve hentbol takımları, yeni sezonda branşlarındaki 2. liglerde mücadele edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi voleybol ve hentbol takımları, yeni sezonda 2. ligde mücadele edecek
02.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:19

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kadın voleybol ve hentbol takımları, yeni sezonda branşlarındaki 2. liglerde mücadele edecek.

2019-2020 sezonunda bölgesel ligde, yerelde ise gençlerde, yıldızlarda, küçüklerde ve miniklerde mücadele eden kadın voleybol A Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelen davet üzerine, bu sezon bir üst lig olan 2. Lig'e katılarak Mersin'i temsil edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü hentbol takımı da yeni sezonda Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadelesini sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin spor kurslarında yetişen Mersinli genç sporcular, Bölgesel Ligde 26 takım arasında Türkiye ikincisi olarak bir üst lige çıkmış, 2019-2020 sezonunda Volhent SK adıyla 2. Lig'de mücadele etmişti. Genç sporcular, bu sezon daha güçlü bir şekilde önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor. Voleybol ve hentbolun yanı sıra yüzme, atletizm, futbol, güreş ve basketbol branşlarında da aşama kaydeden sporcular, mücadele ettikleri müsabakalarda önemli dereceler kazandı.

U18 kız basketbol takımı, ligi yenilgisiz tamamlayarak şampiyon olurken, U14 kız basketbol takımı 3.'lük kupası aldı. Kadın basketbol takımının geçtiğimiz senelerde 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye dördüncülüğü bulunuyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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