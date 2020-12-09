Mersin Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligde iddialı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligde iddialı

09.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:58
Mersin Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligde iddialı

Türkiye Kadınlar Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, ligdeki iddiasını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, ligdeki iddiasını sürdürüyor.

Bülükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, hafta sonu oynanan derbi maçında Yenişehir Belediyesi İhtisasspor'u 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı.

Şu ana dek oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inden galip ayrılan Mersin ekibi, 14 puan ile 3'üncü sırada yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, 12 Aralık'ta Antakya Belediyespor ile karşılaşacak.

Kadınlar Voleybol Takımının hedefi şampiyonluk

Mersin Büyükşehir Belediye GSK, 2020-2021 sezonu öncesi 7'si alt yapıdan, 7'si dış transfer olmak üzere birçok deneyimli sporcuyla anlaşarak, yeni sezonda Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan takıma yeni isimler eklemişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in spora ve sporcuya verdiği destek doğrultusunda oluşturulan kadroyla, filenin tozunu attıran Kadınlar Voleybol Takımı güçlü adımlarla şampiyonluğa ilerliyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligde iddialı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:06:30. #1.15#
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