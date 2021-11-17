MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası başladı. 2021 yılında gerçekleştirilen ilk ve tek açık satranç turnuvası olan turnuvaya, 13 ülkeden 486 sporcu katılıyor. Turnuvada uluslararası düzeyde 62 unvanlı sporcu yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Yapılan ilk hamlelerle başlayan turnuva, 21 Kasım'a kadar sürecek. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde yapılan turnuvaya 13 ülkeden 486 sporcu katılıyor. A ve B olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen turnuvada uluslararası düzeyde 62 unvanlı sporcu yer alıyor.

"Bu turnuva 2021 yılında yaptığımız ilk ve tek uluslararası açık satranç turnuvası"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, daha önce farklı yerel yönetimlerle planladıkları turnuvaları pandemi tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirterek, "Bu turnuva oldukça önemli. Mersin'in iklim ve fiziksel koşullarının uygun olması dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile uluslararası açık satranç turnuvasını hayata geçiriyoruz. Bu turnuva, 2021 yılında yaptığımız ilk ve tek uluslararası açık satranç turnuvasıdır. Oldukça güzel bir ilgi ile beraberiz" dedi.

Satranç turnuvalarında belediyelerin desteklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Tulay, "Benim evimden, Mersin Büyükşehir Belediyesinden bu desteğin gelmesi de elbette son derece onur verici. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve tüm belediye ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı da tüm sporculara Mersin'e geldikleri için teşekkür ederek, sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Turnuvanın keyifli geçmesi dileklerini ileten Tarakçı, iyi olanın kazanmasını temenni etti.

Toplam 71 bin 200 lira ödül dağıtılacak

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tulay ve Başkan Tarakçı ilk açılış hamlesinin yapılmasını birlikte izledi. Uluslararası düzeydeki turnuvada karşılaşmalar 24 masada gerçekleştiriliyor. Turnuvaya, Özbekistanlı Abdusattorov Nodirbek, Azerbaycanlı Iskandarov Misratdin ve Rusya'dan Nikita Petrov gibi ünlü satranç ustaları da katılıyor. Turnuvaya A kategorisinde katılanlara 58 bin 250 lira, B kategorisinde katılanlara ise 12 bin 950 lira olmak üzere toplam 71 bin 200 lira ödül dağıtılacak. - MERSİN