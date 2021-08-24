Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla'da aşure dağıttı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla'da aşure dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla'da aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Tarsus ve Çamlıyayla'da 13 bin paket aşure ikram edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Tarsus ve Çamlıyayla'da 13 bin paket aşure ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, usta aşçılar tarafından belediye bünyesinde yöresel ürünlerle aşure hazırlandı.

Yapımı tamamlanan aşureler, porsiyonluk kaplara konuldu.

Tarsus ve Çamlıyayla'da 13 bin paket aşure, görevliler tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla'da aşure dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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