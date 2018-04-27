Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de İrtibat Noktası Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi, hızlı, kaliteli hizmet verebilmek; vatandaşlardan gelen istek, şikayet, görüş ve önerileri daha hızlı cevaplayabilmek amacıyla Silifke ilçesinde irtibat noktasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan ilk irtibat noktası, Silifke'de Atatürk Anıtı yakınlarında faaliyete başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Arıcı ve Silifke Koordinasyon Müdürü Atilla Erdem irtibat noktasında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Arıcı yaptığı açıklamada, "İrtibat noktası Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara açılan kapısı olacak. İrtibat noktası ile vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kolayca ulaşabilecek, talep, istek ve şikayetlerini daha hızlı iletebilecek" dedi.

İrtibat noktasının, vatandaşların belediye binalarına gitmelerine gerek kalmadan Hizmet Talep Yönetim Sistemi ile yerinde hizmet vereceğini belirten Arıcı, "Hizmet Talep Yönetim Sistemi ile vatandaşların istek, talep ve şikayetleri online olarak sisteme aktarılıyor. İrtibat noktasına şikayetini ileten vatandaşlara takip numarasının olduğu bilgilendirme mesajı otomatik olarak gönderilirken, aynı zamanda istek ve şikayetler sistem üzerinden ilgili daire başkanlıklarına iletiliyor. Daire Başkanlıkları tarafından saha ekiplerine gönderilen şikayetler incelenerek, çözüme kavuşturulanlar hakkında ilgili vatandaşa sistem üzerinden bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Sözlü şikayetlerin yanı sıra Hizmet Talep Yönetim Sistemi ile işleyişi aynı olan Whatsapp İhbar Hattı ile de vatandaşlar fotoğraf ve video aracılığı ile istek, talep, şikayet ve önerilerini Büyükşehir Belediyesi'ne iletebiliyor" ifadeleri kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin irtibat noktası hizmetinden oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise şehrin en işlek noktalarından Atatürk Anıtı civarında hizmet vermeye başlayan bu uygulamanın hem zaman hem de kaliteli ve hızlı hizmet almak açısından iyi düşünülmüş bir hizmet olduğunu belirttiler. - MERSİN