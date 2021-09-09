Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Ödül Yağmuru
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Ödül Yağmuru

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Ödül Yağmuru
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiğinde yeniden yapılandırdığı ve kadrosunu güçlendirdiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 8'incisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'ne damgasını vurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiğinde yeniden yapılandırdığı ve kadrosunu güçlendirdiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 8'incisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'ne damgasını vurdu. Başkan Vahap Seçer, tiyatroya yapmış olduğu katkılardan dolayı Emek Ödülü'ne layık görüldü.

Genel Sanat Yönetmenliği'ni Rejisör Murat Atak'ın yaptığı yeniden yapılandırılan Mersin Şehir Tiyatrosu, kuruluşunun üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen büyük bir başarı ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Şehir Tiyatrosu, özverili çalışmalarının bir meyvesini de Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde 5 ödül alarak topladı.

Şehir Tiyatrosu'na ödül yağmuru

Pandemi sürecinde özveriyle devam ettirilmeye çalışılan Emek ve Başarı Ödülleri, ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet gösteren ödenekli ve özel tiyatrolar arasında dağıtılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Şehir Tiyatrosu'na yaptığı katkılardan dolayı Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, 'Aslolan Hayattır' oyunu ile yönetmenlik alanında Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Murat Atak, Türk tiyatrosunun büyük ustası Muhsin Ertuğrul'un 'Yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün bir tiyatro daha açarım' sözleriyle büyük alkış topladı. Yılın Genel Sanat Yönetmeni ödülünün de sahibi olan Murat Atak, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenliğini yaptığı 'Lüküs Hayat' oyunu ile de ödüle layık görüldü.

Ayrıca Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Yılın Tiyatro Ekibi ödülüne layık görüldü. Ödülleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak aldı.

Yayın Tarihi: 9. 9. 2021 09: 30: 09

Kaynak: Habermetre

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