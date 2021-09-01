Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Halktan Biri' Oyunu ile Adana'da Sahne Alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını farklı illerdeki seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını farklı illerdeki seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu kez de Adana Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Seyhan Sanat Günleri' etkinliklerinde 'Halktan Biri' adlı oyunu sahneleyecek. Oyun, 2 Eylül Perşembe günü saat 19: 30'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sam Bobrick tarafından kaleme alınan, Ekin Tunçay Turan tarafından çevirisi yapılan 'Halktan Biri' adlı oyunun yönetmen koltuğunda Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak oturuyor.

Oyun, politik taşlamanın başarılı bir örneğini sergiliyor

Kostüm tasarımı Alev Tol, dekor tasarımı Erdem Sucuoğlu, ışık tasarımı Salim Yücel'e ait olan, Necati Kutlu ve Ozan Erdönmez'in başrolü paylaştığı komedi oyununda; işini kaybetmiş ve borçlarını ödemekte zorluk yaşayan Travis Pine, yaşadığı sıkıntıların sorumlusunun ülkenin başkanı olduğunu düşünür ve ona hakaret dolu mektuplar yazar. Bunun üzerine bu mektupları durdurması için ajan Tom Walker görevlendirilir. Bu iki karakterin üzerinde gelişen oyun, Anadolu'daki şehir tiyatrolarında uzun zamandır görülmeyen politik taşlamanın başarılı bir örneği olarak yerini alıyor.

Yaz sezonu boyunca 'Ölümü Ardında Gezdirenler', 'Aslolan Hayattır' ve 'Aşk Olsun' isimli oyunlarını Mut, Gülnar, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde sahneleyen Şehir Tiyatrosu, Ağustos ayı içerisinde de İzmir Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği 'Metropolis Tiyatro Festivali'ne katılmıştı.

Yayın Tarihi: 1. 9. 2021 11: 21: 28

Kaynak: Habermetre