Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Halktan Biri' Oyunu ile Adana'da Sahne Alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Halktan Biri' Oyunu ile Adana'da Sahne Alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Halktan Biri' Oyunu ile Adana'da Sahne Alacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını farklı illerdeki seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını farklı illerdeki seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu kez de Adana Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Seyhan Sanat Günleri' etkinliklerinde 'Halktan Biri' adlı oyunu sahneleyecek. Oyun, 2 Eylül Perşembe günü saat 19: 30'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sam Bobrick tarafından kaleme alınan, Ekin Tunçay Turan tarafından çevirisi yapılan 'Halktan Biri' adlı oyunun yönetmen koltuğunda Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak oturuyor.

Oyun, politik taşlamanın başarılı bir örneğini sergiliyor

Kostüm tasarımı Alev Tol, dekor tasarımı Erdem Sucuoğlu, ışık tasarımı Salim Yücel'e ait olan, Necati Kutlu ve Ozan Erdönmez'in başrolü paylaştığı komedi oyununda; işini kaybetmiş ve borçlarını ödemekte zorluk yaşayan Travis Pine, yaşadığı sıkıntıların sorumlusunun ülkenin başkanı olduğunu düşünür ve ona hakaret dolu mektuplar yazar. Bunun üzerine bu mektupları durdurması için ajan Tom Walker görevlendirilir. Bu iki karakterin üzerinde gelişen oyun, Anadolu'daki şehir tiyatrolarında uzun zamandır görülmeyen politik taşlamanın başarılı bir örneği olarak yerini alıyor.

Yaz sezonu boyunca 'Ölümü Ardında Gezdirenler', 'Aslolan Hayattır' ve 'Aşk Olsun' isimli oyunlarını Mut, Gülnar, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde sahneleyen Şehir Tiyatrosu, Ağustos ayı içerisinde de İzmir Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği 'Metropolis Tiyatro Festivali'ne katılmıştı.

Yayın Tarihi: 1. 9. 2021 11: 21: 28

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Halktan Biri' Oyunu ile Adana'da Sahne Alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 13:53:50. #1.14#

title