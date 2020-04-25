Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesi üretimine başladı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesi üretimine başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK halk ekmek fabrikası, Ramazan pidesi üretimine başladı.

25.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:22
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesi üretimine başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK halk ekmek fabrikası, Ramazan pidesi üretimine başladı. Ramazan'da somun ekmeğe 25 kuruş indirim yapan Büyükşehir, 500 gramlık Ramazan pidelerini de vatandaşların sofralarına 1 liradan ulaştırıyor.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi ve seçildikten sonra ekmeğe zam yapmayacağını açıklayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, verdiği sözü tutarak, aradan geçen 1 yılda halk ekmekte zam yapmadı. Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca 250 gramlık somun ve kepek ekmekleri 75 kuruştan, 250 gramlık tam buğday ve çavdar ekmeği de 1 liradan vatandaşlara ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında 75 kuruştan satılan 250 gramlık somun ekmeğe 25 kuruş indirim yaparak, 50 kuruşa indirdi. Vatandaşların dar günlerinde yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 25 kuruşluk indirimi Ramazan ayı boyunca da sürdüreceğini açıkladı.

Yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin bir kez daha hatırlandığı Ramazan ayında, Büyükşehir de ürettiği Ramazan pidelerinin satışında makul bir fiyat belirledi. Ramazan ayında ekmeğe zam yerine indirimin yapan Büyükşehir, ürettiği 500 gramlık Ramazan pidelerini de 1 liradan vatandaşların sofralarına ulaştırıyor. Vatandaşlar, piyasada 250-300 gramı 2 liradan satılan Ramazan pidelerinin 500 gramını Büyükşehir'in 38 ekmek büfesinden 1 liraya temin edebiliyor. Hijyenik koşullarda ve katkı malzemesi kullanılmadan üretilen Ramazan pideleri, saat 15.00'ten itibaren MER-EK halk ekmek büfelerinde vatandaşlara ulaşıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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