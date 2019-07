Mersin Büyükşehir Belediyesi, Peyzaj Master Planı için düğmeye bastı

Mersin'de yapılacak peyzaj çalışmaları konusunda bir yol haritası olacak ve yaklaşık 20 yılın planlamasının düşünüldüğü Peyzaj Master Planı için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmaların ilk etapta nüfusun yoğun olduğu 4 merkez ilçe ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla'da başlamasını isterken, "Hemen uygulamaya koymamız lazım. Bu sonbahara kadar Mersin merkezde ne yapacağımızı tespit etmemiz lazım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yaygın olarak gerçekleştirilmeyen ve Mersin için bir ilk olacak Peyzaj Master Planı için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin'de peyzajla ilgili projeler geliştirilerek, yapılması gerekenler ile ilgili master plan hazırlanmasına yönelik çalışmaların bir an önce yapılması talimatı üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ilgili tüm odaları bir araya getirdi. Bu çerçevede, Peyzaj Mimarları Odası Mersin ve Adana temsilcileri, ziraat mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları ve Mersin Üniversitesi'nden akademisyenler, Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Mersin'de iklim değişikliğine uygun, ekolojik sistemleri gözeten, bilimsel açıdan irdelenecek bir Peyzaj Master Planı'nın hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

"Görüntüsüyle, düzeniyle, çağdaşlığı ile muazzam bir kent oluşturma peşindeyiz"

Başkan Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, peyzajın bir kent için çok önemli olduğunu belirterek, şehrin peyzajını, öncelikli konular arasında en üste koyduğunu söyledi. Bir şehrin estetiğinin direkt vatandaşa dokunduğunu vurgulayan Şeçer, "Her uygar insan düzenli, yeşilin daha hakim olduğu, görselliğin ve estetiğin daha güzel olduğu bir şehirde yaşamak ister. Mersin de çağdaş bir kent, modern bir kent. En azından bizim böyle bir iddiamız var. Arzu ettiğimiz noktada değil ama daha iyi bir kent oluşturacağız. Görüntüsüyle, düzeniyle, çağdaşlığı ile muazzam bir kent oluşturma peşindeyiz. Dolayısıyla peyzajı önemsiyoruz" diye konuştu.

"Ateşim yükseliyor. Vatandaşın milyonlarca lirası heba olmuş gitmiş"

Türkiye'nin en temel sorunlarından birinin yolsuzluk ve hırsızlık illeti olduğun dikkat çeken Seçer, "Benim de en antipatik olduğum durum bu. Ben bu işe çok bozuluyorum, ateşim yükseliyor. Bakıyorum eski borçlara, milyonlarca lira dal, bitki, fidan, ot alımına, yaprak alımına gitmiş. Ben bu işi bilirim, bu işin yabancısı bir adam değilim. Bu canımı acıtan, inciten bir durum. Herkes gelmiş, bir akıl vermiş demek ki eski dönemde. Herkes buraya bir şeyler satmış, çiçek, fidan, ağaç adı altında. Vatandaşın da milyonlarca lirası böylece heba olmuş gitmiş. Görünen bir şey de yok ortada. Çok kötü değiliz peyzaj olarak ama iyi de değiliz bunu da kabul etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra nereye ne yapacağımız belli olsun"

Mersin'in iklim olarak muazzam peyzaj oluşturmaya uygun bir yer olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Akdeniz iklimi yeterli yağış alamasak da fena değil. Su kaynaklarımız da rasyonel kullanırsak iyi, gayet güzel. İklim 12 ay bitkilerde yeşil aksamın gelişmesine uygun, muazzam bir yer. Bitki çeşitliliği de bu anlamda çok. Biz bir kere ne yaptığımızı bilelim. Bizim için ağaç mı önemli, çim mi önemli, begonvil mi ekeceğiz, menekşe mi ekeceğiz, leylak mı ekeceğiz? Bunları bilmeden bugüne kadar gelinmiş. Bundan sonra nereye ne yapacağımız belli olsun. Refüjlere ne yapacağız? Refüjlerde bu sistem devam edecek mi. farklı bir format mı atacağız? Parklarımız ne olacak? Her taraf çim. Çimin inanılmaz bir su ihtiyacı var. Suyu da doğal olarak pompa sistemi ile yağmurlama sistemi ile yapmanız gerekiyor. Onun bir maliyeti var. Tartışmaya açık konular bunlar. Uzmanların tartışması lazım. Bir belediye başkanı her şeyi bilmek zorunda ama her şeyin uzmanı olmak durumunda değil."

"Yıllar sonra insanlar sizlere müteşekkir olur"

Mersin'in peyzaj konusunda bir master planı olmasını isteyen Seçer, "Nedir bizim amaçladığımız? En azından 10 yılın, 15 yılın, 20 yılın bir planı olsun. Ondan sonra da uygulamalarını yavaş yavaş yapalım. Master plan çerçevesinde nereye, ne yapacağımızı, hangi bölgede nasıl bir kent estetiğine uygun çalışma yapacağımızı ortaya çıkaralım istedim. Çok değerli odalarımız, tüm paydaşlarımızla beraber belediyemiz güzel bir master plan hazırlarız umut ediyorum. Yıllar sonra da insanlar sizlere müteşekkir olur. Burada da sizlerin emeği olur. Biz de bundan belediye başkanı olarak uygulayıcısı olduğunuz için de muazzam keyif alırız, insanların da memnuniyetini alırız" dedi.

Öncelik merkez 4 ilçede

Projenin öncelikli uygulama alanı ile ilgili görüşlerini belirten Seçer, "1. etap olarak merkez 4 ilçeyi alalım. 1 milyon 800 bin nüfusun 1 milyonunun yaşadığı bölgedir burası. Tarsus'u da katılım. O zaman nüfusun yüzde 70'inin yaşadığı alanı yapmış oluruz. Diğer coğrafyamız, yüzde 30 nüfusun olduğu, dağlık olan coğrafya. Bizim 16 bin kilometre alanımız var. Batı Mersin'e doğru gittikçe metrekareye düşen insan sayısı ya da yerleşim alanları daralıyor. Bizim yoğun yerleşim alanlarımız bu coğrafya. Erdemli'yi de alabilirsiniz. Bir de turizmin yoğun olduğu yerleri de düşünmek lazım. Silifke'ye kadar ulaştık, Silifke de alınabilir" diye konuştu.

"Sonbahara kadar merkezde ne yapacağımızı tespit etmemiz lazım"

Sonbahara kadar Mersin merkezde ne yapılacağının tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Seçer, gelen konukların önerilerini not etti. Seçer, "Bizim hemen uygulamaya koymamız lazım. Bu sonbahara kadar Mersin merkezde ne yapacağımızı tespit etmemiz lazım. Hocam değerlendirmeler yaptı, ben de not aldım. Tabi bunlar mesleki konular. Ben de eksik kaldığım yönleri öğrenme adına not aldım ki, hafızama daha iyi yazayım diye. Bunlar biraz bu işlerden bilgi sahibi olan herkesin onaylayacağı hassasiyetler. Ben arzu ederim ki, bütün bu kriterlerin uygulandığı bir Master Plan artık Mersin'e gelsin, olsun bitsin. Benden sonra gelenler de bunun üzerinden çalışsın. Benim ilk 5 yıllık görev sürem boyunca ideal bir planı bitirme çabam olur ama ilk etapta en azından çok yoğun nüfusumun olduğu ve vatandaşa hoşça vakit geçirecekleri alanların yoğun olduğu merkezde bu işin bitmesi istiyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA