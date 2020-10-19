Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesini Karsan kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesini Karsan kazandı

19.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:57
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesini Karsan kazandı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 73 adet otobüs ihalesine en iyi teklifi vermesinin ardından sözleşme davetinin kendilerine bugün iletildiğini, teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 73 adet otobüs ihalesine en iyi teklifi vermesinin ardından sözleşme davetinin kendilerine bugün iletildiğini, teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Karsan'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca düzenlenen otobüs ihalesinin kazanılmasına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24 Temmuz'da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere çevre dostu sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıtlı 63 adet 12 metre (solo) ve 10 adet 18 metre (körüklü) otobüs satın alınma işi ihalesine en iyi teklifin şirket tarafından verildiği anımsatıldı.

İhale bedelinin 127 milyon 922 bin 100 lira olduğu aktarılan açıklamada, "İlgili otobüslerin 2 yıl süreyle garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenildiği ihale için ihale merci tarafından sözleşme daveti bugün itibarıyla şirketimize iletildi. Sözleşme, yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacak. Söz konusu ihaleyle ilgili teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Yekta Kopan Erdem Tepegöz İbrahim Selim
Spor Falcao Samatta Şenol Güneş Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesini Karsan kazandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:02:14. #1.15#
title