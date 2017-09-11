Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Futbola Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yıl da geleneği bozmayarak amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulundu.



Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndaki törende, Mersin genelinde 79 kulübe toplam 147 bin 500 TL tutarında nakdi yardım yapılırken, 81 kulübe de forma, ayakkabı, çanta, eldiven, eşofman, kaleci forması, tozluk, maç topu ve antrenman topundan oluşan malzeme yardımı yapıldı.



Tören sonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın elinden spor malzemelerini alan amatör spor kulübü başkanları ve yöneticileri Kocamaz'a yardımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - MERSİN