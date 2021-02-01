Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın

01.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:55

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polisin de çevresinde güvenlik önemi aldığı binada, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, yangına binaya atılan yanıcı maddenin sebep olduğu iddia edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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