Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polisin de çevresinde güvenlik önemi aldığı binada, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, yangına binaya atılan yanıcı maddenin sebep olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal