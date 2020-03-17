Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi - Haber
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı tüm birimleriyle kırmızı alarm durumuna geçti.

17.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:21
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı tüm birimleriyle kırmızı alarm durumuna geçti. Salgın planını 6 Şubat'ta Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte kriz merkezi de oluşturdu. Büyükşehir, böylece hem Sağlık İl Müdürlüğü ile hem ilçe belediyeleriyle daha hızlı koordine olabilecek.


Toplu taşıma araçlarında, ibadethanelerde, huzurevlerinde, okullarda, yurtlarda, otogarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede halkı bilgilendirici, uyarıcı çalışmalar da yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, risk grubunda yer alan ve evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşları her gün arıyor, durumlarını kontrol ediyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle belediye bünyesinde görev yapan sağlık personeli bilgilendirildi. İş yeri hekimleri tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm sağlık çalışanlarına COVID-19 hakkında eğitim verildi. Mersin Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde görevli hocalar, 7 Şubat 2020'de belediyenin tüm sağlık çalışanlarını virüs hakkında bilgilendirdi. Büyükşehir çalışanlarına, belediye hekimi tarafından 5 Mart 2020 tarihinde bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Birimlerde çalışan temizlik personeli için temizlik talimatları oluşturularak, çalışanlar 13 Mart 2020 tarihinde uygulamalı eğitim aldı. Büyükşehir, 6 Şubat 2020'de pandemi (salgın) planı hazırlayarak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdi.


Risk başladığı andan itibaren ilaçlama ve dezenfekteye hız verildi


Virüsün Türkiye için risk oluşturduğunun açıklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Başkan Vahap Seçer'in direktifleriyle tüm daire başkanlıkları, kendi sorumluluk alanlarına giren ve ilaçlanması gereken yerleri belirledi ve ilaçlama çalışmaları yaptı. Bu kapsamda tüm toplu taşıma araçları ve işçi servisleri dezenfekte edildi. Okulların tatil edilmesi nedeniyle otogarda oluşacak yolcu yoğunluğunu önceden öngören Büyükşehir Belediyesi, yeni otogarda da ilaç ve dezenfekte çalışması yaptı. Ayrıca ibadethanelerde, yurtlarda, okullarda, huzurevlerinde de rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra ULV yöntemi ile dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Her daire başkanlığına, sorumluluk alanına giren yerlerde ilaçlama çalışması yapılması için talimat verildi. Belediye bu süreçte ilk etapta 114 bin liralık ilaç ve dezenfekte maddesi kullandı.


Yaşlılar hergün aranarak, durumları soruluyor


MESKİ ekipleri de ilk etapta 14 bin 300 metrekare alanda ilaçlama ve dezenfektan çalışması yaptı. Ayrıca 16 toplu taşıma aracında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapan MESKİ, birimlerine dağıtmak üzere 300 litre el dezenfektanı temin etti. Evde Sağlık ve Bakım ekipleri, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların evde muayene ve tedavi hizmetlerine düzenli olarak devam ediyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı alzheimer ve demans hasta ve hasta yakınları buluşma merkezinin hizmetlerine tedbir amaçlı ara verildi, yaşlıların takip ve kontrollerine evde devam ediliyor. Kimsesiz ve yalnız yaşayan 120 yaşlı vatandaş, yaşlı destek birimi tarafından her gün aranarak, ateş, halsizlik, öksürük gibi belirtilere sahip olup olmadıkları kontrol edilerek, bu vatandaşlar takip ediliyor, virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendiriliyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede halkın bilgilendirilmesi için eşzamanlı bilgilendirme-uyarma kampanyası da yürütüyor. Vatandaşların korona virüs ve bu virüsün yayılma alanları, yayılma şekilleri, riskli kişiler hakkında bilgilendirilmesi için sosyal medyadan açıkhava reklamlarına kadar bütün alanlar değerlendiriliyor. Virüs belirtilerinin neler olduğu, belirti görülen kişilerin nasıl ve nereye başvurması gerektiği konusunda da açıklayıcı bilgiler aktarılıyor.


Etkinlikler ve uluslararası organizasyonlar ertelendi


Büyükşehir Belediyesi'nin kültür, sanat, festival ve spor etkinlikleri de korona virüs nedeniyle ertelendi. 22 Mart'ta düzenlenecek olan ve dünyanın birçok farklı noktasından sporcunun kayıt yaptırdığı Uluslararası Mersin Maratonu'nun salgın nedeniyle ertelenmesi kararlaştırıldı. Salgın nedeniyle kültür, sanat, festival ve eğitim amaçlı birçok etkinliğin de ertelenmesi kararı alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin merkezle birlikte 8 noktada hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri, korona virüs salgını sebebiyle 2 hafta süreyle tatil edildi. Büyükşehir, tatil sürecinde gençlere uzaktan eğitim desteği sunacak. Ayrıca, Büyükşehir bünyesindeki öğretmenlerle dersleri geriden takip eden öğrencilere de evlerinde birebir etüt uygulanması planlanıyor. Üniversite adayı gençler, 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi olan mersin.bel.tr adresinde yer alan kurs merkezi uzaktan eğitim linkinden üye girişi yaparak, uzaktan eğitimlerini sürdürebilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 14:03:04. #1.14#