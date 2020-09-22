Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde saha personeline tek tip kıyafet Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahada aktif çalışan, vatandaşla birebir iletişim halinde olan temizlik, kent estetiği, ilaçlama, yol yapım ve bakım gibi çalışmalar yürüten personeli, artık tek tip kıyafetle hizmet vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahada aktif çalışan, vatandaşla birebir iletişim halinde olan temizlik, kent estetiği, ilaçlama, yol yapım ve bakım gibi çalışmalar yürüten personeli, artık tek tip kıyafetle hizmet vermeye başladı.

Personel kıyafetine getirilen yeni düzenleme ile vatandaşlar artık Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını daha kolay kontrol edebilecek. Vatandaş, mahallesinde, caddesinde veya sokağında Büyükşehir Belediyesinin nasıl ve ne zaman çalışma gerçekleştirdiğini takip edebilecek.

Aynı renk tek tip kıyafetler Zabıta Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Ulaşım Dairesi ile Mezarlıklar Dairesi Başkanlıklarının sahada görev yapan çalışanlarını kapsıyor. Bu dairelerin saha çalışanları üzerinde, 'Mersin hep güzelsin' yazısının yer aldığı turuncu renkte kıyafetler ile görev yapmaya devam edecek.

Ulaşım Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığında şoför olarak görev yapan personel ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapan cerrahi ekibin kıyafeti ise farklı renkte olacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı