Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 100 üreticiye kaz ve yem desteği verildi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 100 üreticiye kaz ve yem desteği verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 100 üreticiye kaz ve yem desteği verildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli 100 üreticiye 10 bin kaz ve yem desteğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli 100 üreticiye 10 bin kaz ve yem desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesinde düzenlenen kaz dağıtım programında belediye olarak dar gelirli üreticilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarsus'ta 50 üreticiye 5 bin kaz verdiklerini kaydeden Seçer, "Akdeniz ilçemizde 46 ve Yenişehir ilçemizde 4 üretici olmak üzere 100 üreticimize 10 bin kaz ve yemlerini veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık konusunda desteğimiz devam edecek. " dedi.

Etkinliğe katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin son derece isabetli sosyal hizmetlerde bulunduğunu İfade ederek, sosyal belediyecilik konusunda örnek bir belediye olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 5 bin kaz, üreticilere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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