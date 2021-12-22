Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisi olağanüstü toplantı - Haberler
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Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisi olağanüstü toplantı

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisi olağanüstü toplantı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesinin olağanüstü meclis toplantısında 265 milyon liralık borçlanma yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin olağanüstü meclis toplantısında 265 milyon liralık borçlanma yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, gündem dışı maddeler görüşüldü.

Söz alan meclis üyelerinin, kentteki bazı sorunları dile getirdiği toplantıda, ilgili konularla ilgili görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, yıl içerisinde birçok kez reddedilmesinin ardından yargıya taşınılan 265 milyon liralık borçlanma yetkisine ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın uygulanmasıyla ilgili gündem maddesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhur İttifakı üyeleri, oylamada çekimser kaldı.

Gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla toplantı sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisi olağanüstü toplantı

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisi olağanüstü toplantı

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisi olağanüstü toplantı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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