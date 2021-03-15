Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında hedef şampiyonluk
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında hedef şampiyonluk

15.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:09
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında hedef şampiyonluk

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki spor kulüpleri antrenmanlarına tam gaz devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki spor kulüpleri antrenmanlarına tam gaz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, pandemi nedeniyle deplasmanlı lig yerine gruplar halinde yapılacak 2. lige soluksuz hazırlanıyor.

Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı, 2. Ligde B grubunda yer alıyor. 18-20 Mart arasında oynanacak 2. lig 1. tur maçları öncesinde antrenmanlarına devam eden takım, bir üst lige çıkmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Takımın yer alacağı 2. tur maçları ise 9-11 Nisan'da oynanacak. Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ozan Kaya, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu yıl pandemi nedeniyle federasyonumuz 2. ligi deplasmanlı lig yerine gruplar halinde oynatmaya karar verdi. Biz yaklaşık 6 aydır bu lige hazırlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bizim dışımızda 7 tane daha takımla mücadele edeceğiz. Namağlup şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi.

Lige sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ancak pandemi nedeniyle antrenmanların sıklığının değiştiğini vurgulayan Kaya, "Antrenmanlarımızı çok sıklıkla yapamıyoruz. Ama yaklaşık son iki aydır hazırlık dönemimiz çok iyi gidiyor. Bu arada hazırlıklarımızı Tarsus Gençlik Kampı'nda kamp şeklinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi spor salonunda antrenman şeklinde haftanın beş günü yapıyoruz" diye konuştu.

Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Yaren İpek Köle, lige çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Köle, "Biz yaklaşık 6 aydır bu lige hazırlanıyoruz takım arkadaşlarımla beraber. Elimizden geleni yapacağız. Bu ligi namağlup bitirip şampiyon olacağız. Bizlere desteklerinden dolayı Vahap Seçer'e teşekkür ederiz. Çok iyi hazırlandık birincilikle bitireceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında hedef şampiyonluk
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında hedef şampiyonluk
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında hedef şampiyonluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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