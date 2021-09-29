Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut'u 51-50'lik skorla yenerek, çeyrek finale kaldı.

2020-2021 Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi'nde mücadele eden GSK Kadın Basketbol Takımı, lig öncesi 26 Eylül'de başlayan ve 2 Ekim'e kadar Ankara'da devam edecek olan Federasyon Kupasında D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

İlk karşılaşmada HDI Yalova VİP karşısında 59-57'lik skorla galip gelen Mersin ekibi, ligin iddialı takımları arasında yer alan Emlak Konut karşısında da iyi savunma ile maçı kazanmasını bildi. Son saniyede gelen basket sayesinde Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 51-50 skorla galibiyeti hak eden taraf oldu. Kadın Basket Takımı, çeyrek finalde İzmir Urla Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak.

"Mersinimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Büyükşehir GSK Genel Menajeri Suat Özdal, kupa maçlarında adım adım ilerlemek istediklerini belirterek, "Lig öncesi kupa maçlarında aldığımız galibiyetler bizi çeyrek finale taşıdı. Çeyrek finalde rakibimiz olan ligin tecrübeli ekibi Urla Belediyesi karşısında da kazanarak yarı finale çıkmak istiyoruz" dedi.

Koç İbrahim Sağdıç ise "Zorlu maçlar oynadık, kolay maç yok. Mersinimizi en iyi şekilde temsil etmek ve kupada adım adım ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN