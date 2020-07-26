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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kariyer Net işbirliğine hazırlanıyor

Ulusal çapta hizmet veren ve önemli bir istihdam platformu olan Kariyer Net'in Doğu Anadolu Bölge Müdürü Meltem Başman, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kariyer Net işbirliğine hazırlanıyor
26.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:26

Ulusal çapta hizmet veren ve önemli bir istihdam platformu olan Kariyer Net'in Doğu Anadolu Bölge Müdürü Meltem Başman, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, önemli bir işbirliği ziyaretine ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Kariyer Net'in Doğu Anadolu Bölge Müdürü Meltem Başman'ı ağırladı. Ziyarette, Kariyer Merkezi ve Kariyer Net arasında yapılması planlanan işbirliğine dair önemli konular konuşuldu.

"Hizmetlerimizi yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarına göre tasarlayacağız"

Ziyarette konuşan Tok, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in özellikle Büyükşehir hizmetlerini uygulanabilir teknolojiyle, bürokrasiyi en aza indirerek vatandaşlara ulaştırma hedefi bulunduğunu belirterek, "Bizler de bütün birimlerimizi dijital dünyanın beklentilerine uygun olarak kurgulamaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve hizmet sunma kalitemizi arttırmak istiyoruz. Bu değişim sürecinde Kariyer Merkezimizin paydaşlarla işbirliğine yönelik kurmuş olduğu İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu önemli bir yere sahip" dedi.

Kariyer Net Doğu Anadolu Bölge Müdürü Meltem Başman ise Kariyer Merkezinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bölgede güzel bir sinerji oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'de örnek proje olacak

Kariyer Net işbirliği, İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nun da varlığı ile birlikte düşünüldüğünde iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik rehberlik hizmetlerine yeni bir bakış açısı getirecek. Özellikle mavi yaka ve beyaz yaka alanında lokal ve sektörel ölçekte çalışmalar yapılacak olan işbirliği ile yeni normal süreçle birlikte artan dijital ihtiyaçlara yönelik birçok çalışma hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyesi, ulusal çapta istihdam platformu olarak hizmet veren kuruluşlarla yapılan çalışmalar ile belediyecilik anlamında ilk örnekleri sunmuş olacak.

Özellikle pandemi döneminde gelecek projeler için altyapı çalışmalarını hızlandıran Kariyer Merkezi, 36 kurum ve kuruluşun işbirliğinde İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nu oluşturarak, 'Dijital Liderler Mersin'de projesi ile işgücü piyasasını ve kurumları geleceğe hazırlıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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