Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

02.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:14

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan belediyenin hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan K.D.B. ve E.Ş'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan K.D.B'nin, sorgusunda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki işine bir süre önce son verildiğini, Anamur ilçesinden gelip binayı ateşe vermeye çalıştığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Dün, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan küçük çaplı yangınla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmış olup, K.D.B. isimli şahıs, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı da eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir." denilmişti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:14:16. #1.16#
title