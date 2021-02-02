Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki yangınla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan belediyenin hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan K.D.B. ve E.Ş'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan K.D.B'nin, sorgusunda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki işine bir süre önce son verildiğini, Anamur ilçesinden gelip binayı ateşe vermeye çalıştığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Dün, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan küçük çaplı yangınla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmış olup, K.D.B. isimli şahıs, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı da eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir." denilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal