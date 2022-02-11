Mersin Büyükşehir Belediyesi, halka dağıtılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesine gönderdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem ürünlerini satamayan limon üreticilerine hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan belediyelerin dayanışma örneği kapsamında Eskişehir'e yaklaşık 22 ton limon gönderdi.

Yaklaşık 22 ton olarak teslim alınan limonların, 10 tonu Halk Ekmek Büfelerinden, 9 tonu Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yaklaşık 3 ton limon ise Büyükşehir Belediyesi Aşevinde değerlendirilecek. Sabah saatlerinde Eskişehir'e ulaşan limon tırlarından teslim alınan ürünler, ivedilikle Halk Ekmek Büfelerine transfer edildi. Halk Ekmek büfelerinden uygun fiyata ekmek, yumurta, süt ve süt ürünleri alan vatandaşlara 2 kiloluk filelerdeki limonlar ücretsiz olarak verilmeye başlandı.

Limonun marketlerde kilosunun yaklaşık olarak 10 TL'den satıldığına dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in çağrısıyla limon üreticilerinden satın alınan ürünlerin Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Eskişehir'de vatandaşlarımızla buluşmasına vesile oluyoruz. Bu iyilik hareketi sayesinde artan girdi maliyetleri nedeniyle üretemez hale gelen üreticiye destek sağlanırken, bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyeler olarak bu limonları ulaştırıyoruz. Eskişehir'de bu limonun bir kısmını Aşevimizde değerlendirirken, bir kısmı da sosyal yardımlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın adreslerine ulaştırılacak. Halk Ekmek Büfelerimizden de limonların dağıtımını ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in 'Biriz Beraberiz' sloganına sonuna kadar katılıyor, halkın belediyeleri olarak ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticilerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum." dedi.

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