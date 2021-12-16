Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartlılara yakacak odun dağıtıyor

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik yakacak yardımı başlattı. Büyükşehir, Halk Kart yardımından faydalanan 12 bin 625 aileye kış aylarında evlerini ısıtabilmeleri için ücretsiz yakacak yardımını Tarsus ilçesinden başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşları önceleyerek hayata geçirdiği sosyal yardımlarına bir yenisi daha ekledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampı içerisinde öz kaynaklar kullanılarak kesilen ve çuvallanan yakacak odunlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yakacak yardımını sosyal medya hesabından duyurarak, " Mersin'de yağmurlar başladı, hava soğudu. Dar gelirli Halk Kart sahibi 12 bin 625 aileye yakacak dağıtımına bugün başladık. Devamı gelecek" paylaşımında bulundu. Büyükşehir ekipleri de 13 ilçede ihtiyaç sahiplerine yakacak teslimine başladı.

Yardım Tarsus'tan başladı

Yakacak yardımına Tarsus ilçesinden başlandı. Tarsus'ta dezavantajlı mahallelerden Barbaros ve Girne mahallelerinde yaşayan ve Halk Kart hizmetinden yararlanan vatandaşlar, evlerine kadar getirilen yakacaklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli sosyologlardan Berk Bağ, "Kış aylarının geldiği şu aşamada hane giderleri de artmışken, Halk Kart sahibi ailelerin giderlerini olabildiğince kısmak için bu sefer de yakacak yardımıyla onlara destek vermek istedik. 13 ilçedeki Halk Kart kullanıcısı vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanabilecekler" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarını kullanarak projenin hayata geçtiğine dikkat çeken Bağ, "Tarsus baraj mevkiinde Tarsus Gençlik Kampında bulunan koruluk alanda her sene budama çalışmaları yapılıyor. Buradan budama sonrasında elde ettiğimiz odunlar, bu ailelerimize yakacak olarak yansıyacak. Böylece hem öz kaynaklarımızı değerlendirmiş hem de ihtiyaç sahibi hanelere ihtiyaçlarını ulaştırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Bizi düşündü, şimdi bu soğuk havada odun yardımı da yapıyor"

Barbaros Mahallesinde ikamet eden ve Halk Kart hizmetlerinden faydalanan Şükran Hasırcı, "Vahap Seçer başkanımızdan Allah razı olsun. Yardımı çok dokunuyor bize. Gıda yardımı oluyor, Halk Kart yardımı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yakacak yardımından dolayı memnuniyetini dile getiren Nedime Eroğlu da "Belediye başkanından yardım alıyorum. Sağ olsun bizi düşündü, şimdi bu soğuk havada odun yardımı da yapıyor. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN