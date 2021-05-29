Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi. 2. Lig B grubunda mücadele eden kadın sporcular şimdiye kadar oynadıkları tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Mersin ekibi çıkacağı son maçta ise namağlup şampiyonluk için mücadele edecek.

Sahalarda fırtına gibi esen Mersin ekibi. Karaman Minik Atılım, İzmir Gençlik, İzmir Bornova Belediye, Konya Hoca Ahmet Yesevi ve İstanbul Defne On Otomasyon Spor Kulüpleri ile oynadığı maçlarda 5'te 5 yaparak 10 puana ulaştı.

Son maçını Samsun GSK ile oynayacak olan takım, sonuç ne olursa olsun adını şampiyonluğa yazdırdı. Büyükşehir, son maçında namağlup şampiyonluk için mücadele edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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