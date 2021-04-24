Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi. High Touch HT ile karşılaşmasından 85-78'lik skorla galip ayrılan Mersin ekibi, final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Final grubu müsabakalarında üst üste aldığı galibiyetlerle 1. Lige çıkmak için emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir GSK Erkek Basket Takımı, aldığı son galibiyetle bunu başardı. High Touch HT ile karşılaşan Mersin ekibi, ağırlığını koruduğu maçta birinci periyodu 18-19, ikinci periyodu ise 42-37'lik skorla kapattı. Üçüncü periyodu 63-56 sayı ile bitiren Büyükşehir GSK ekibi, 85-78'lik skorla da maçı tamamladı.

Ekip aldığı başarı ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıkmayı başardı. GSK Takımı, oynanacak final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Nisan açıklaması: Biden'ın 'soykırım' terimini kullanması ne anlama geliyor?
24 Nisan açıklaması: Biden'ın "soykırım" terimini kullanması ne anlama geliyor?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Diego Ömer Ali Ünal Karaman Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:47:56. #1.14#

title