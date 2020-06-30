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Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcularını spor liselerine hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcu gençlerine hayallerine ulaşabilmeleri için destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcularını spor liselerine hazırlıyor
30.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:39

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcu gençlerine hayallerine ulaşabilmeleri için destek veriyor. 18 öğrenciyi, verdiği ücretsiz kursla spor liselerine hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, sınavlarına sayılı günler kala hızlandırılmış bir eğitim ile gençlere destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesinin elinden tuttuğu ve beden eğitimi öğretmeninden milli futbolcuya kadar pek çok hayali olan gençler, adım adım hedeflerine ilerliyor. Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık bir aylık hızlandırılmış eğitimi sayesinde gençler, hayallerinin peşinde koşmaya devam ediyor.

Antrenman çalışmalarına geçmeden önce okulların beden eğitimi öğretmenleri ile irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi, özellikle ekonomik durumu elverişli olmayan gençleri kurslarda sınavlarına hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın 5 günü yapılan antrenmanlarda 3 gün cross, 2 gün de salon koordinasyonu çalışmaları yapılıyor. Atletizm eğitimleri kapsamında verilen koordinasyon çalışmaları Yenişehir Spor Salonunda yapılırken, cross çalışmaları ise Toroslar ilçesi 68'liler Barış Ormanında gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin sınavda girecekleri parkurlara yönelik eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hem güçlenmelerini hem de hızlanmalarını sağlarken, sınavda en iyi seviyeye gelebilmeleri için de gerekli olanakları sağlıyor. Dışarıda verilen kurslarda, saatlik ücretler karşılığında verilen eğitimler, Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Eğitimler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Atletizm Antrenörü Nezir Ergin koordinesinde gerçekleştiriliyor.

"Amacımız onlara iyi bir gelecek sağlamak"

Atletizm Antrenörü Nezir Ergin, ekonomik durumu iyi olmayan sporcuların spor lisesine hazırlık sürecini hızlandırmak ve onlara destek olmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak, spor lisesine hazırlanan öğrencilerimizi, gerek salon gerek antrenör desteğiyle hiçbir maddi beklenti içerisine girmeden en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerin sınavları 1-10 Temmuz arası başlayacak. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Öğrencilere çabukluk, koordinasyon, güç ve dayanıklılık konularında eğitimler verildiğini belirten Antrenörü Ergin, "Hem güçlenmelerini hem de hızlanmalarını sağlayıp, sınavda en iyi seviyeye gelmeleri için elimizden geleni uygulamaya çalışıyoruz. Koordinasyon içerisinde hızlanma ve yavaşlama olduğu için cross antrenmanlarımızda şiddetin yükselip azaldığı tempo antrenmanlarını gerçekleştiriyoruz. Sınavda girecekleri parkura uygun şekilde antrenmanlarını yapıyoruz. Amacımız, onlara en iyi şekilde iyi bir gelecek sağlamak" diye konuştu.

Sporcular eğitimden memnun

Spor lisesine hazırlanan 15 yaşındaki Mihram Güneş, kurstaki hocalardan duyduğu memnuniyetini dile getirirken, "Bu imkanları sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Elif Nur Yücel de hayallerinden söz ederek, "Eğer başarabilirsem milli bir futbolcu ya da beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Bu kursu dışarıda alsaydım maliyeti saat başı 150-200 TL olacaktı" diye konuştu.

Atletizmle uğraştığını belirten Arda Çetin de "Hedefim beden eğitimi öğretmeni olmak. Bunun için de çabalamaya gayret gösteriyorum. Hedeflerimin peşinde koşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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