Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, adını final grubuna yazdırdı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, adını final grubuna yazdırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, adını final grubuna yazdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Asya Kartalları'nı 88-57'lik skorla yenerek, adını final grubuna yazdırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Asya Kartalları'nı 88-57'lik skorla yenerek, adını final grubuna yazdırdı. Final grubu maçları 19-24 Nisan'da oynanacak.

Büyükşehir GSK, Asya Kartalları'nı yenerek seride 2-1 yaptı. İstanbul'da oynanan maçta Büyükşehir ekibi üstün performans sergiledi. İlk periyottan 23-18'lik skorla çıkan ekip, ikinci periyodu 46-31 bitirdi. İstekli oyununu devam ettiren sporcular üçüncü periyodu 66-41, son periyodu ise 88-57'lik skorla kapattı.

Deplasmanda oynadığı maçta sahadan galip ayrılan Büyükşehir, adını final grubuna yazdırdı. Final grubu maçları 19-24 Nisan'da oynanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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