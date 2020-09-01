Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'de 'Gönüllü Katılım' toplantısı düzenledi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde 'Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantısı' gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde 'Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantısı' gerçekleştirdi. Projenin ilk gönüllüsü olan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı toplantıda kadınlara, gönüllü çalışma hakkında bilgi verildi. Kadınların hem ilçe merkezinde hem il merkezinde Kadın Üretici Pazarı talebini dinleyen Meral Seçer, kısa süre içinde bu konuda ilk adımların atılacağını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Mersinli kadınların belediye hizmetlerine katılımını sağlamak amacı ile başlattığı 'Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantıları' sürüyor. Bu kapsamda, Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya, Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım projesinin ilk gönüllü olan, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile Elvanlı Mahallesi sakinleri katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde kurulan Gönüllüler Şube Müdürlüğü aracılığıyla çalışmalarda gönüllü faaliyet gösterecek vatandaşların başvurularının alındığı toplantıda konuşan Meral Seçer, kendisinin de belediye hizmetlerine gönüllü olarak katıldığını ifade etti. Seçer, "Toplantılarımız çok verimli geçiyor. Kadınlarımız neler üretiyor ve neler yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar veya yaptıkları şeyler üzerinde biz nasıl bir değerlendirme yapabiliriz gibi konularda karşılıklı yaptığımız konuşmalarda güzel sonuçlar çıkarmamamıza sebep oluyor" dedi.

Mut ve Silifke ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda da kadınların kadın üretici pazarı isteklerinin olduğunu ifade eden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Üreticiler Pazarı konusundaki çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli tarafından korona virüs konusunda bilgilendirme yapıldığını belirten Seçer, görevli sağlık personeli tarafından salgından korunmak için neler yapılması gerektiğinin pratik yöntemlerinin anlatıldığını söyledi. Seçer, korona virüs pandemisi dolayısı ile yarım kalan toplantıların pandemik koşullar altında da devam ettirileceğini ifade etti.

Toplantı sonunda söz alan kadınlar, görüş ve önerilerini iletti. Programa dahil olmak isteyen kadınlar ise form doldurdu. - MERSİN

Kaynak: İHA