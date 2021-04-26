Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğal gazla çalışan 30 otobüs satın aldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğal gazla çalışan 30 otobüs satın aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğal gazla çalışan 30 otobüs satın aldı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, ihaleye çıkıp satın aldığı 30 sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) otobüs, araç filosuna eklendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, ihaleye çıkıp satın aldığı 30 sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) otobüs, araç filosuna eklendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların katıldığı anket sonucu "Sarı Limonlar" adını alan otobüslerin ilk partisi kente ulaştı.

Çevre dostu doğal gazlı 30 otobüs, toplu taşıma filosunda yerini aldı.

Açıklamada, araçların kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağı bildirilerek, Büyükşehir Belediyesi'nin 57 CNG'li otobüs daha satın alacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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