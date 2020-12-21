Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

Mersin'de yapımına devam edilen Forum Katlı Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, yapımı süren Forum Katlı Kavşağı ve 4. Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, kavşağın kaba inşaatının yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını ve ocak ayında açılış yapmayı planladıklarını belirterek, "Yeraltı raylı sistemimizde 13,4 kilometrelik uzunluğundaki ilk etabının ön yeterlilik ihalesi sona erdi. 29 Ocak'ta da artık bu firmalar ihaleyle yarışacaklar. Kısa süre içerisinde ihaleleri de sonuçlandırıp metro inşaatını da başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre projelerine 331 milyon lira yatırım

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan projelerle doğa ve ekosistemin korunması hedefleniyor.

Çeşitli çalışma planları ve faaliyetlerin yapılacağı yıl içerisinde, çevre projelerine 331 milyon lira yatırım yapılacak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal