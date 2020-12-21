Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

21.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:32
Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

Mersin'de yapımına devam edilen Forum Katlı Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor.

Mersin'de yapımına devam edilen Forum Katlı Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, yapımı süren Forum Katlı Kavşağı ve 4. Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, kavşağın kaba inşaatının yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını ve ocak ayında açılış yapmayı planladıklarını belirterek, "Yeraltı raylı sistemimizde 13,4 kilometrelik uzunluğundaki ilk etabının ön yeterlilik ihalesi sona erdi. 29 Ocak'ta da artık bu firmalar ihaleyle yarışacaklar. Kısa süre içerisinde ihaleleri de sonuçlandırıp metro inşaatını da başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre projelerine 331 milyon lira yatırım

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan projelerle doğa ve ekosistemin korunması hedefleniyor.

Çeşitli çalışma planları ve faaliyetlerin yapılacağı yıl içerisinde, çevre projelerine 331 milyon lira yatırım yapılacak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Celal Adan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Şevket Çoruh Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Çağdaş Atan Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:44:19. #1.14#
title