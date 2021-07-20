Vahap Amca'yla Çocuklara "Tatlı Bayramlar"
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Vahap Amca'yla Çocuklara "Tatlı Bayramlar"

Vahap Amca'yla Çocuklara 'Tatlı Bayramlar'
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bu yaz hizmete başlattığı "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" araçlarının kontağı Kurban Bayramı'nda da açık olacak.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bu yaz hizmete başlattığı "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" araçlarının kontağı Kurban Bayramı'nda da açık olacak. Rotasını sıklaştıran Büyükşehir, 5 günde 25 dezavantajlı mahalleyi dolaşarak, çocuklara mamul, limonata ve dondurmadan oluşan toplam 20 bin ürün ulaştıracak.

Çocuklar 'tatlı bir bayram' geçirecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, her bayram olduğu gibi bu bayram da çocukların yüzünü gülümsetecek. Dezavantajlı mahallelerde çocuklara günlük 3 bin adet dondurma ve 750 adet mamul ile limonata paketlerinin dağıtıldığı "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" araçları, 5 gün boyunca çocukların tatlı bir bayram geçirmelerini sağlayacak. Ekipler, kentin dezavantajlı mahallerindeki çocukların ağızlarını tatlandırabilmek için mesaisini bayram boyu sürdürecek. Araçlar, bayramın her günü saat 17. 00'den itibaren yola çıkarak 5 günde Toroslar, Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus'taki toplam 25 mahalleye ulaşacak.

"Çocuklar için bayramda da göreve aralıksız devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aşhane'nin sorumlusu Ergün Horoz, Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde yapılan dağıtımda Kurban Bayramı'ndaki çalışmalarına dair bilgiler paylaşarak, "'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesine bayramda da hız kesmeden devam edeceğiz. Mersin merkezde 4 ilçe ve Tarsus olmak üzere toplam 5 ilçede içerisinde mamul ve limonatanın olduğu 5 bin paket ile 15 bin adet dondurmayı çocuklarımızla buluşturacağız. Çocukların bayramda ağızlarını biraz daha tatlandırmak için görev yapmaya aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Yayın Tarihi: 20. 7. 2021 09: 39: 43

Vahap Amca'yla Çocuklara 'Tatlı Bayramlar'
Vahap Amca'yla Çocuklara 'Tatlı Bayramlar'
Vahap Amca'yla Çocuklara 'Tatlı Bayramlar'
Vahap Amca'yla Çocuklara 'Tatlı Bayramlar'

Kaynak: Habermetre

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