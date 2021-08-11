Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir üstgeçit daha yapıyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir üstgeçit daha yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir üstgeçit daha yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18. Caddenin kesiştiği kavşağa üstgeçit yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18. Caddenin kesiştiği kavşağa üstgeçit yapıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan üstgeçidin, kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun trafik akışı nedeniyle yaya geçişlerinin tehlikeli olduğu Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18. Caddenin kesiştiği kavşağa modern teknolojiyle üstgeçit yapımına başlandı. 48 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olacak üstgeçidin her iki tarafında da yaşlılar ve özel gereksinimli bireylerin geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla asansör ve yürüyen merdiven yer alıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve son teknolojiler kullanılarak yapılan üstgeçit, modern mimarisiyle kısa süre içinde Mersinlilerin kullanımına sunulacak.

"Engelli ve yaşlı kullanımına uygun, modern bir üst geçit yapıyoruz"

Fen İşleri Dairesinde elektrik elektronik mühendisi olarak görev yapan Serkan Oral, üstgeçit çalışması hakkında bilgi vererek, "Yaya trafiği açısından tehlike arz eden Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18. Cadde kesişimine, Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde modern mimariye sahip, son teknolojiyi kullandığımız asansörlü, yürüyen merdivenli üstgeçit yapım işine başladık ve yapımı devam ediyor. 48 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde her iki tarafta da yürüyen merdiveni ve asansörü olan engelli ve yaşlı kullanımına uygun, modern bir üst geçit yapıyoruz. Alt yapı çalışmalarını tamamladık. Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemle yürüyen merdiven montajını tamamladık. Kalan üstyapı ve çevre düzenlemelerini de tamamlayıp kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz. Yenişehirimize, Mersinimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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