Mersin Büyükşehir'den Çatı Kavşağı'na Üst Geçit
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Mersin Büyükşehir'den Çatı Kavşağı'na Üst Geçit

Mersin Büyükşehir'den Çatı Kavşağı'na Üst Geçit
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Fen İşleri Dairesi ekipleri, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18. Cadde'nin kesiştiği, yaya geçişlerinde tehlike yaratan Çatı Kavşağı'nda üst geçit çalışmalarına başladı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Fen İşleri Dairesi ekipleri, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18. Cadde'nin kesiştiği, yaya geçişlerinde tehlike yaratan Çatı Kavşağı'nda üst geçit çalışmalarına başladı.

48 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olacak üst geçidin her iki tarafında da yaş almış vatandaşların ve özel gereksinimli bireylerin geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla asansör ve yürüyen merdiven yer alıyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan ve son teknolojiler kullanılarak yapılan üst geçit, modern mimarisiyle kısa süre içinde Mersinliler'in kullanımına sunulacak.

"Engelli ve yaşlı kullanımına uygun, modern bir üst geçit yapıyoruz"

Fen İşleri Dairesi'nde elektrik elektronik mühendisi olarak görev yapan Serkan Oral, üst geçit çalışması hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Yaya trafiği açısından tehlike arz eden Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18. Cadde kesişimine, Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in öncülüğünde modern mimariye sahip, son teknolojiyi kullandığımız asansörlü, yürüyen merdivenli üst geçit yapım işine başladık ve yapımı devam ediyor. 48 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde her iki tarafta da yürüyen merdiveni ve asansörü olan engelli ve yaşlı kullanımına uygun, modern bir üst geçit yapıyoruz. Alt yapı çalışmalarını tamamladık. Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemle yürüyen merdiven montajını tamamladık. Kalan üst yapı ve çevre düzenlemelerini de tamamlayıp kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz. Yenişehirimize, Mersinimize şimdiden hayırlı olsun. "

Yayın Tarihi: 10. 8. 2021 08: 55: 56

Mersin Büyükşehir'den Çatı Kavşağı'na Üst Geçit
Mersin Büyükşehir'den Çatı Kavşağı'na Üst Geçit
Mersin Büyükşehir'den Çatı Kavşağı'na Üst Geçit
Mersin Büyükşehir'den Çatı Kavşağı'na Üst Geçit

Kaynak: Habermetre

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