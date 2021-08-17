Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Ziraat Odasına üzüm sıkma makinesi hibe etti
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anamur Ziraat Odasına üzüm sıkma makinesi hibe edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anamur Ziraat Odasına üzüm sıkma makinesi hibe edildi.
Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin üzüm hasadı ve pekmez sezonunun başlamasıyla ilçelere üzüm sıkma makinesi desteği verdiğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda odaya üzüm sıkma makinesi verdiğini bildiren Gümüş, ilgililere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat