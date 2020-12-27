Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021'de tarım projelerine 24 milyon lira harcayacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021'de de tarıma desteğini sürdürecek. Birçok projeyi hayata geçirmeyi planlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "2021 yılında tarımda öngördüğümüz ve gerçekleştireceğimiz projelerin maliyeti 24 milyon 728 bin lira" dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021'de gerçekleştirilecek sulama borusu yardımı, küçükbaş hayvan desteği, tıbbi aromatik bitki alımı, yerel tohumlara sahip çıkma projesi, sera naylonu desteği, fide-fidan-tohum desteği, büyükbaş hayvan üreticilerine kaba yem desteği, Süt Senin Gurur Mersin'in projesi ile Mersin tarımına ve üreticilere destek vermeye devam edecek.

2020 yılı tarım projeleri ile dolu bir yıl oldu

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl içerisinde üreticilere 60 kilometre sulama borusu yardımı yapıldı. Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında 60 yetiştiriciye kişi başı 24 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam bin 500 küçükbaş hayvan desteği ile bu hayvanların bir yıllık yem ve aşı desteği verilirken, Ryegrass Kaba Yem Tohumu Desteği Projesi kapsamında 4 ton kaba yem tohumu üreticilere ulaştırıldı. Arıcılara Ürün Satış Tezgahı Projesi çerçevesinde Bal Evler yapılarak Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.

Kooperatiflere; badem soyma, bitkisel atık kıyma, erik boylama yıkama, zeytin boylama, üzüm sıkma, taş kırma makinası, süt soğutma tankı desteği verildi. Yerel Üretici Pazarı Projesi kapsamında verilen 125 otağ kubbeli çadır ve 150 adet masa ile üreticilerin ürünlerini doğrudan satabilecekleri düzenli, standart ve hijyenik bir sistem kurulması sağlandı. Tarımda Biyoteknik Mücadele Projesi ile örtü altı sebze yetiştiriciliğinde beyaz sinek ve sera beyaz sineği zararlılarına karşı sarı yapışkan tuzak kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Kazanlı Mahallesinde 530 üreticiye ve Adanalıoğlu Mahallesinde 570 üreticiye yüzde 100 hibeli toplam bin 100 adet sarı yapışkan tuzak dağıtımı yapıldı.

Tohum desteği kapsamında 13 üreticiye 65 dekarlık alana sarı buğday ekilmesi için tohum, gübre ve ilaç desteği verilirken, fide ve fidan desteği kapsamında 100 bin lavanta fidesi, 12 bin 500 adet incir fidanı, 200 bin adet nergis soğanı, 3 bin 250 avokado fidanı, 51 bin gemlik zeytin fidanı, 9 bin 120 adet sarıulak zeytin fidanı dağıtıldı.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü arasında güneş enerjisi ile çalışacak 'Gıda Kurutma Tesisi'nin kurulmasına ilişkin İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı. Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin Hal Kompleksi içerisinde 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, Büyükşehir Belediyesine hibe edilecek.

2021 yılı da Mersin'de tarımın yılı olacak

Mersin tarımının gelişmesi için önemli projelere öncülük eden Başkan Seçer, 2021 yılı projelerini anlatarak, "Tarımda desteklerimiz devam ediyor. Tarımda öngördüğümüz ve gerçekleştireceğimiz projelerin maliyeti 24 milyon 728 bin lira olacak" dedi.

Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında yapacağı, Mersin tarımına ve üreticisine katma değer sağlayacak projelerini belirledi. Devam eden projelerinin yanı sıra hayata geçireceği yeni projelerle de tarıma destekler artarak sürecek. Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi, 2021 yılında üreticiye sulama borusu desteğini devam ettirecek. Proje kapsamında dağıtılacak 100 kilometre sulama borusu ile tarım arazileri canlanacak. Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine kaba yem desteği, Süt Senin Gurur Mersin'in, arıcılara ve kooperatiflere alet-ekipman-makine desteği, fide-fidan ve tohum desteği 2021 yılında da devam edecek projeler arasında yer alıyor.

Yerel ürünlere sahip çıkılacak, tarım alanları artacak

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında zeytin, badem, lavanta, nergis soğanı, ceviz, kivi, avokado, çilek, alıç gibi fidan-fide-soğan destekleriyle üreticilerin kalkınmasını ve tarımsal alanların artırılmasını hedefliyor.

Gelecek yıl tarım alanında hayata geçirilecek yeni projelerden biri Tıbbı Aromatik Bitki Alımı Projesi olacak. Dağıtılması planlanan 180 bin adet kantaron fidesi ile üreticilerin kalkınması ve tarımsal alanların artırılması hedefleniyor. Süt Senin Gurur Mersin'in Projesi kapsamında dağıtılacak paket süt miktarı 1,5 milyona çıkacak.

Büyükşehir, 2021 yılında da yerel ürünlere sahip çıkmaya devam edecek. Balandız'da sarı buğday için gerçekleştirilen destek, gelecek yıl Gülnar nohuduna verilen destekle sürecek. Gülnar'da üreticiye atalık yerel nohut desteği verilerek üretiminin arttırılması ve satışına kadar destek verilmesiyle bölgedeki yetiştiriciliğin yaygınlaşması sağlanacak. Üreticilere Sera Naylonu Desteği Projesi ile Akdeniz ilçesindeki üreticilerin kullanımı için 200 dekar alanlık sera naylonu desteği verilecek. 3 yıl devam edecek proje ile toplam 600 dekar alan desteklenmiş olacak.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 75 hibeli destek almaya hak kazanan Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi kapsamında Akdeniz ilçesinde yer alan tarihi Gülnar Oteli'nde Gastronomi, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Yöresel Ürün ve Tohum Atölyesi kurulacak.

Sokak hayvanları için kısırlaştırma ünitesi yapılacak

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile sürdürdüğü bakım, tedavi, rehabilite çalışmaları ile sahipsiz can dostların barınma ve beslenme hizmetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi, 2021'de de önemli projelerle tüm canlıların yanında olmaya devam edecek. Silifke'de içerisinde kedi ve köpek barınma üniteleri, ameliyathaneler ve rehabilitasyon alanı ile ünitelerin yer alacağı Kent Hayvanları Geçici Bakımevinin inşası sürüyor. Bakımevinin 2021 Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde bulunan ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri tarafından bakımları yapılan sokak kedilerinin geçici hayvan bakım evine götürülmeden hızlı bir şekilde kısırlaştırmalarını sağlamak için Mezitli'ye kısırlaştırma ünitesi yapılması planlanıyor. Yapılacak ünite ile gece saatlerinde oluşan trafik kazalı hayvanların tedavileri de yapılabilecek. Kentin birçok noktasında bulunan kedi besleme odaklarına yenileri eklenerek, sokakta yaşayan kediler için mama ve su ihtiyacını karşılayabilecekleri alanlar oluşturulacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı