Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Vahap Seçer Kazandı

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, "CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştır, hayırlı ve uğurlu olsun. Mersin'de artık yeni bir dönem başlayacak." dedi.

Seçer, Mersin Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde yüzde 80'in üzerinde veri girişi sağladıklarını belirterek, en yakın rakibiyle arasında yüzde 8'lik puan farkı bulunduğunu belirtti.

Aradaki fark değişse de belediyeyi kazandıklarını kaydeden Seçer, "CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştır, hayırlı ve uğurlu olsun. Mersin'de artık yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir anlayış, vizyon. Mersin bizden hizmet bekliyor. Önce birliği ve beraberliği sağlayacağız, bu çok önemli." diye konuştu.

Seçer, seçim sürecinde ciddi bir olumsuzluğun yaşanmamasının demokrasi adına sevindirici olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte Mersin'i kucaklayan bir belediye başkanı olarak görev yapacağını aktardı.

Kentin çözülmesi gereken sorunlarına yoğunlaşacaklarını anlatan Seçer, "Yurttaşlarımıza verdiğimiz sözler, vaatler var. Bunları bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bizim yaptığımız hazırlıklarda ilk 100 gündeki icraatlarımızı belirledik. Bunları göreve başlar başlamaz da uygulamaya koyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA