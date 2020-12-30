Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yeni yıl mesajı
30.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:01
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Seçer, mesajında, 2020'de kentin ihtiyacı olan çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.
Çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Seçer, 2021'in tüm dünyaya sevgi getirmesi temennisinde bulundu. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal