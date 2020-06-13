Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Anamur'a ziyaret Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'a halk kompleksi kazandırmak için çalışma yapıldığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'a halk kompleksi kazandırmak için çalışma yapıldığını söyledi.

Seçer, Anamur Meyve ve Sebze Halini gezerek, Komisyoncular Derneği Başkanı Orhun Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anamur'a hal kompleksi yapılması için çalışmalara başladıklarını belirten Seçer, "Anamur'da muz ve çilek gibi katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Yeni bir hal ihtiyacı olduğu kesin. Konuyla ilgili arazi tahsisleri yapılmış. Arazi konusunda sorun yaşamayacağız." dedi.

Seçer, Rauf Denktaş Parkı ve iskele yolunda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA