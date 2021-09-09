Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Seçer, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek, mahalle toplantılarına katıldı.

Genel seçimlerinin yaklaştığını ve yarın seçim olacakmış gibi her partilinin hazır olması gerektiğini söyleyen Seçer, vatandaş ve partililerin sorunlarını dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Tilbe Şevket Çoruh
Spor Diego Max Meyer Burak Yılmaz Ünal Karaman Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 09:37:46. #1.13#

title