Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaşla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Seçer, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek, mahalle toplantılarına katıldı.

Genel seçimlerinin yaklaştığını ve yarın seçim olacakmış gibi her partilinin hazır olması gerektiğini söyleyen Seçer, vatandaş ve partililerin sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat