Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus OSB'yi ziyaret etti
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus OSB'yi ziyaret etti

11.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:55
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus OSB'yi ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ruhi Koçak ve Tarsus OSB Yönetim Kurulu üyesi Murat Kaya tarafından karşılanan Seçer ziyarette yaptığı açıklamada Tarsus OSB projesini çok önemsediklerini belirtti.

Projenin bölgeye değer katacağını ve işsizlik sorununu çözmede büyük rol oynayacağına inandığını kaydeden Seçer, projenin tamamlanması için belediye olarak bütün imkanlarını kullanacaklarını ifade etti.

Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ruhi Koçak da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bölgemiz sahip olduğu imkanları ile mükemmel bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Sanayiden tarıma, lojistikten ticarete kadar bir çok alanda iyi konumda. Tarsus OSB projemiz gerek stratejik konumu, gerekse topoğrafik yapısı itibariyle sanayicilerimize inanılmaz avantajlar sağlamaktadır. Tarsus OSB bir güç birliğinin eseridir. Sizlere ve bu projeye destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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